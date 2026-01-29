Indien-Pakt könnte 5.000 neue Jobs in Österreich schaffen
Zusammenfassung
- Das Handelsabkommen zwischen EU und Indien könnte Österreichs Industrie jährlich 650 Mio. Euro zusätzliche Wertschöpfung und 5.000 neue Jobs bringen.
- Oberösterreich und Steiermark profitieren am stärksten, mit einer möglichen Verdoppelung der Wertschöpfung und den meisten neuen Arbeitsplätzen.
- Der Wegfall von Zöllen entlastet die heimische Wirtschaft um 160 Mio. Euro und fördert besonders technologieintensive Branchen wie Maschinenbau, Elektronik und KFZ.
Das kürzlich vereinbarte Handelsabkommen zwischen der EU und Indien könnte für die österreichische Industrie einen Wachstumsschub bedeuten. Einer aktuellen Analyse der UniCredit Bank Austria zufolge würde der Wegfall von Zöllen und Handelsbarrieren die heimische Wertschöpfung aus dem Indien-Geschäft mittelfristig verdoppeln. Die Ökonomen rechnen mit einer zusätzlichen jährlichen Wertschöpfung von rund 650 Mio. Euro sowie 5.000 neuen Industriearbeitsplätzen.
Die EU und Indien haben sich am 27. Jänner 2026 auf den umfassenden Vertrag verständigt. Für Österreichs Exporteure ist Indien mit seinen 1,4 Milliarden Menschen ein Zukunftsmarkt mit enormem Potenzial.
Unterschied zwischen Umsatz und Wertschöpfung
Die Analyse unterscheidet präzise zwischen dem reinen Exportvolumen und der im Land verbleibenden Wertschöpfung. Im Jahr 2024 exportierte Österreich Waren im Wert von 1,3 Mrd. Euro auf den Subkontinent. Davon verblieben laut OECD-Daten rund 650 Mio. Euro als tatsächliche industrielle Wertschöpfung in Österreich.
Die Bank Austria hält aufgrund der österreichischen Stärkefelder eine Verdoppelung der Ausfuhren für ein realistisches Szenario. Dies würde bedeuten, dass zur bestehenden Wertschöpfung weitere 650 Mio. Euro hinzukommen.
Industrie-Hochburgen profitieren am stärksten
Regional betrachtet sind die Unterschiede groß. Oberösterreich ist nicht nur beim Exportvolumen (445 Mio. Euro) führend, sondern erzielt daraus aktuell auch die höchste Wertschöpfung mit 220 Mio. Euro. Durch das Abkommen könnte dieser Wert auf 450 Mio. Euro steigen.
Ähnlich stark profitiert die Steiermark: Die derzeitige Indien-Wertschöpfung von 120 Mio. Euro könnte sich auf 250 Mio. Euro mehr als verdoppeln. Auch Vorarlberg würde seinen Anteil an der Wertschöpfung von derzeit 70 Mio. auf 150 Mio. Euro deutlich ausbauen.
Indien hat 1,45 Milliarden Einwohner, die EU 450 Millionen. Mit einem nominellen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 3,9 Billionen US-Dollar (3,3 Billionen Euro) ist Indien die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt, die EU kommt mit ihren 27 Mitgliedsländern laut Weltbank auf rund 19,5 Billionen Dollar.
Die EU ist für Indien der zweitgrößte Handelspartner nach China und vor den USA. Umgekehrt ist Indien mit einem Anteil von 2,4 Prozent der neuntgrößte Handelspartner der EU. Zum Vergleich: Wichtigster Handelspartner der EU sind die USA mit 17,3 Prozent, gefolgt von China mit 14,6 Prozent und Großbritannien mit 10,1 Prozent.
Gehandelt werden Fahrzeuge, Treibstoffe, Arzneimittel und Textilien
2024 hat die EU indische Waren im Wert von 71,3 Mrd. Euro importiert, in die andere Richtung waren es 48,8 Mrd. Euro. Im letzten Jahrzehnt hat sich der bilaterale Handel verdoppelt, die Einfuhren in die EU stiegen um 140 Prozent, die Ausfuhren nach Indien um 58 Prozent. Die EU exportiert Maschinen, Fahrzeuge sowie Pharmazeutika und andere Chemikalien nach Indien, umgekehrt sind es neben Maschinen und Chemikalien vor allem Treibstoffe, Erze und Textilien.
2024 haben europäische Unternehmen rund 132 Mrd. Euro in Indien investiert, die EU ist damit der größte ausländische Investor. Über 6.000 Firmen aus der EU sind in Indien präsent.
Österreichische Firmen
Zu den wichtigsten österreichischen Firmen, die in Indien vertreten sind, gehören AT&S, Andritz, Fronius, Wienerberger und RHI. AT&S produziert seit 25 Jahren in Nanjangud Leiterplatten, Plansee aus Tirol betreibt ebenfalls ein Werk und RHI Magnesita erwarb 2023 das Feuerfestgeschäft vom indischen Zementkonzern Dalmia Bharat. Eine besonders enge Verbindung nach Indien hat der Motorradhersteller KTM: In Indien werden nicht nur Zweiräder der Marke gefertigt, seit der Insolvenz gehört KTM dem indischen Partner Bajaj.
Zölle kosten Wirtschaft derzeit 160 Mio. Euro
Bisher bremsen hohe Einfuhrzölle den Warenverkehr. Die durchschnittliche Zollbelastung für österreichische Produkte liegt bei über 12 Prozent, was die heimische Wirtschaft 2024 rund 160 Mio. Euro kostete.
"Der Wegfall dieser Belastungen wäre für viele heimische Industriebetriebe ein klarer Impuls, insbesondere in den technologieintensiven Branchen", erklärte Robert Schwarz, Ökonom der Bank Austria. Besonders betroffen von den Hürden sind der Maschinenbau, die Elektronikbranche sowie die KFZ-Industrie.
5.000 neue Jobs erwartet
Der erwartete Exportboom dürfte sich direkt auf den Arbeitsmarkt durchschlagen. Derzeit hängen bereits rund 5.000 heimische Industriearbeitsplätze an der Nachfrage aus Indien. Bei einer Verdoppelung der Exporte rechnet Ökonom Schwarz mit einem ebensolchen Zuwachs an Jobs.
Den Löwenanteil der neuen Stellen würde Oberösterreich mit einem Plus von 1.800 Arbeitsplätzen verzeichnen, gefolgt von der Steiermark mit 1.000 neuen Jobs. In Vorarlberg, Niederösterreich und Tirol dürften jeweils rund 500 neue Stellen entstehen.
