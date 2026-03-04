Bei einer Rodeo-Veranstaltung im US-Bundesstaat Texas kam es am 2. März zu einem Zwischenfall, als ein Fahrgeschäft offenbar infolge einer technischen Störung abrupt stehenblieb. Mehrere Fahrgäste steckten in luftiger Höhe fest.

Der Vorfall ereignete sich während der Houston Livestock Show and Rodeo, einer der weltweit größten Rodeo- und Landwirtschaftsveranstaltungen. Neben Rodeowettbewerben und Konzerten bietet das Event auch einen großen Vergnügungspark mit zahlreichen Fahrgeschäften. Dort steht unter anderem auch "The Titan", ein sogenanntes "Booster"-Fahrgeschäft, bei dem ein rotierender Mittelarm zwei Gondeln mit hoher Geschwindigkeit einige Meter in die Luft schleudert.

Stromausfall: 8 Fahrgäste steckten fest Eine Besucherin teilte am Eröffnungstag ein TikTok-Video, das sich rasch verbreitete. Die Aufnahmen zeigen "The Titan" zunächst bei voller Fahrt. Plötzlich verstummt die Musik, Sekunden später fällt auch die gesamte Beleuchtung aus. Aufgrund des verbleibenden Schwungs dreht sich die Attraktion mit acht Fahrgästen noch einige Male weiter, bevor sie langsamer wird und schließlich zum Stillstand kommt. Mehrere Minuten harren die Fahrgäste in teils schwindelerregender Höhe aus.