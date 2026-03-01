3 Tote nach Schüssen in Bar in Austin, Texas

In einem Ausgehviertel in der texanischen Stadt Austin in den USA sind in der Nacht mindestens drei Menschen getötet worden. 14 weitere seien im Zusammenhang mit Schüssen in einer Bar verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Drei davon schwer. Die Polizei sei am Sonntag gegen zwei Uhr morgens (Ortszeit) verständigt worden und habe am Tatort einen bewaffneten Mann angetroffen. Drei Polizisten hätten das Feuer auf ihn "erwidert" und den Verdächtigen getötet.