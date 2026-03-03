USA

Heißluftballon bleibt in 280 Metern stecken: Riskante Rettung von Pärchen

In Texas verhedderten sich die Seile eines Heißluftballons in einem Telefonmast. Die Einsatzkräfte starteten eine riskante Rettungsaktion.
Selma Tahirovic
03.03.2026, 10:26

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein bunter Heißluftballon mit zwei Personen im Korb schwebt vor blauem Himmel.

Ein Ausflug mit einem Heißluftballon am 28. Februar endete für einen Mann und eine Frau aus Texas mit einem Feuerwehreinsatz. Nachdem sich die Seile des Korbes in einem Telefonmast verhängt hatten, rückten die Einsatzkräfte aus, um das Pärchen zu retten. 

Heißluftballon stürzt ab: Acht Tote bei Absturz von Heißluftballon

Heißluftballonkorb bleibt in Telefonmast stecken 

Wie die Feuerwehr von Longview auf Facebook berichtet, ereignete sich der Unfall um 8:15 Uhr. Der Heißluftballonkorb mit den zwei Personen blieb in einer geschätzten Höhe von 280 Metern stecken. Aufnahmen zeigen, dass die Seile des Ballons und des Korbes sich in dem Mast verfangen hatten. 

Um 8:50 Uhr begannen die Feuerwehrmänner, auf den Mast zu klettern, um zu der Frau und dem Mann in Not zu gelangen. Um zehn Uhr schafften sie es, Kontakt aufzunehmen und die beiden zu befreien. Der Ballon war zu diesem Zeitpunkt vollkommen zerfleddert. 

Riskante Rettungsaktion 

Das Pärchen wieder sicher auf den Erdboden zu bringen, erwies sich in einer Höhe von 280 Metern als besonders schwer. Insgesamt befanden sich 14 Spezialisten auf dem Turm, da ihre Seile auf eine Länge von 60 bis circa 90 Metern begrenzt waren. Die Rettung war auch für die Experten sehr "gefährlich" und "riskant"

Heißluftballon-Absturz in NÖ: Staatsanwaltschaft ermittelt

Drei Ersthelfer befanden sich oben auf dem Turm, um die Opfer zu sichern. Mithilfe von Gurten und Seilen konnte das Pärchen gesichert und zu dem Turm gezogen werden. Anschließend wurden sie Stück für Stück von dem Turm nach unten befördert. Bei einer Pressekonferenz wurde bekannt gegeben, dass die Rettungsaktion erfolgreich war. Es wurden keine Verletzungen gemeldet. 

Facebook Vereinigte Staaten
kurier.at, seta  | 

Kommentare