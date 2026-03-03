Ein Ausflug mit einem Heißluftballon am 28. Februar endete für einen Mann und eine Frau aus Texas mit einem Feuerwehreinsatz. Nachdem sich die Seile des Korbes in einem Telefonmast verhängt hatten, rückten die Einsatzkräfte aus, um das Pärchen zu retten.

Heißluftballonkorb bleibt in Telefonmast stecken

Wie die Feuerwehr von Longview auf Facebook berichtet, ereignete sich der Unfall um 8:15 Uhr. Der Heißluftballonkorb mit den zwei Personen blieb in einer geschätzten Höhe von 280 Metern stecken. Aufnahmen zeigen, dass die Seile des Ballons und des Korbes sich in dem Mast verfangen hatten.

Um 8:50 Uhr begannen die Feuerwehrmänner, auf den Mast zu klettern, um zu der Frau und dem Mann in Not zu gelangen. Um zehn Uhr schafften sie es, Kontakt aufzunehmen und die beiden zu befreien. Der Ballon war zu diesem Zeitpunkt vollkommen zerfleddert.