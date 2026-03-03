Heißluftballon bleibt in 280 Metern stecken: Riskante Rettung von Pärchen
Ein Ausflug mit einem Heißluftballon am 28. Februar endete für einen Mann und eine Frau aus Texas mit einem Feuerwehreinsatz. Nachdem sich die Seile des Korbes in einem Telefonmast verhängt hatten, rückten die Einsatzkräfte aus, um das Pärchen zu retten.
Heißluftballonkorb bleibt in Telefonmast stecken
Wie die Feuerwehr von Longview auf Facebook berichtet, ereignete sich der Unfall um 8:15 Uhr. Der Heißluftballonkorb mit den zwei Personen blieb in einer geschätzten Höhe von 280 Metern stecken. Aufnahmen zeigen, dass die Seile des Ballons und des Korbes sich in dem Mast verfangen hatten.
Um 8:50 Uhr begannen die Feuerwehrmänner, auf den Mast zu klettern, um zu der Frau und dem Mann in Not zu gelangen. Um zehn Uhr schafften sie es, Kontakt aufzunehmen und die beiden zu befreien. Der Ballon war zu diesem Zeitpunkt vollkommen zerfleddert.
Riskante Rettungsaktion
Das Pärchen wieder sicher auf den Erdboden zu bringen, erwies sich in einer Höhe von 280 Metern als besonders schwer. Insgesamt befanden sich 14 Spezialisten auf dem Turm, da ihre Seile auf eine Länge von 60 bis circa 90 Metern begrenzt waren. Die Rettung war auch für die Experten sehr "gefährlich" und "riskant".
Drei Ersthelfer befanden sich oben auf dem Turm, um die Opfer zu sichern. Mithilfe von Gurten und Seilen konnte das Pärchen gesichert und zu dem Turm gezogen werden. Anschließend wurden sie Stück für Stück von dem Turm nach unten befördert. Bei einer Pressekonferenz wurde bekannt gegeben, dass die Rettungsaktion erfolgreich war. Es wurden keine Verletzungen gemeldet.
