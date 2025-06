Heißluftballon stürzt ab: Acht Tote bei Absturz von Heißluftballon

Bei einem Absturz eines brennenden Heißluftballons im Süden Brasiliens sind acht Menschen ums Leben gekommen. An Bord des Ballons befanden sich 21 Personen, 13 von ihnen überlebten das Unglück, wie der Gouverneur des Bundesstaates Santa Catarina, Jorginho Mello, über die Plattform X mitteilte.

Der Unfall ereignete sich demnach am Morgen in Praia Grande, einer für Ballonfahrten bekannten Kleinstadt nahe der Grenze zum Bundesstaat Rio Grande do Sul.