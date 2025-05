Am 11. Mai kam es zu einer Tragödie bei einem Heißluftballonfestival im Rahmen der Enrique-Estrada-Messe in Zacatecas, Mexiko : Ein Mann stürzte aus rund 200 Metern Höhe von einem brennenden Ballon und erlag seinen Verletzungen.

Der Generalsekretär von Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, bestätigte auf Facebook den schweren Unfall. "Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass während der Feierlichkeiten des ersten Ballonfestes, das im Rahmen der von der Stadtverwaltung dieser Gemeinde organisierten Messe Enrique Estrada 2025 stattfand, eine Person nach einem unglücklichen Zwischenfall an Bord eines Heißluftballons ums Leben kam" , hieß es in dem Beitrag.

Mann nach Sturz von Heißluftballon tot

Auf X (vormals Twitter) und TikTok kursierte ein Video, das zeigte, wie der blau-weiß karierte Heißluftballon noch am Boden plötzlich Feuer fing. Zwei Personen konnten sich in letzter Sekunde aus dem Korb retten, eine dritte Person verhedderte sich in den Seilen des bereits aufsteigenden Ballons. In einer Höhe von rund 200 Metern stürzte der Mann ab.