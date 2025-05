"Golf von Amerika": Mexiko verklagt Google

Unterschiedliche Anzeigen bei Google Maps

Nach Trumps Dekret hatte Google, das zu dem Mutterkonzern Alphabet gehört, im Februar die Namensänderung in seinem Kartendienst veranlasst. Kunden in den USA sehen seitdem die Bezeichnung "Golf von Amerika", Kunden in Mexiko "Golf von Mexiko" und Kunden im Rest der Welt beide Bezeichnungen. Das ist laut Google bei umstrittenen Ortsnamen so üblich.