Maturastreich geht nach hinten los: Klasse muss 9.000 Euro zahlen

Es ist wie ein traditionelles Abschiedsritual an die Schule, quasi ein lustiges und kreatives „Goodbye“: der Maturastreich der Abschlussklassen. Doch nicht immer läuft dieser erlaubte Spaß reibungslos ab. Maturastreich geht nach hinten los So auch für eine Klasse des Eugen-Bolz-Gymnasiums in Rottenburg am Neckar. Die Maturanten schmückten das Schulgebäude mit ein paar lustigen Sprüchen aus Sprühkreide. Doch der Streich ging nach hinten los.

Die Schüler gingen davon aus, dass sich die Farbe problemlos wieder abwaschen lasse. Schließlich stand dieser Hinweis auch auf der Verpackung. Allerdings galt dies offenbar nur, solange die Farbe noch feucht ist. Als die Abiturenten am nächsten Tag das Gekritzel entfernen wollten, ließ sich die Kreide nicht wegwaschen, wie Schülerin Lina Heege erzählt. Schüler müssen für Schaden aufkommen: 9.000 Euro Nun müssen die Maturanten selbst für den Schaden aufkommen. Seit Montag sind sie mit Klebeband, Pinsel und Farbwalze im Einsatz, um die Fassade wieder in den Originalzustand zu versetzen. Unterstützt werden die Jugendlichen dabei von einem Malermeister und einem seiner Mitarbeiter.