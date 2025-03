Die versteckte Minikamera hatte der mutmaßliche Voyeur bereits in einer Damenumkleide in einer C&A-Filiale in Wittlich, Deutschland, installiert, doch wie der SWR berichtet, entdeckten Mitarbeitende der Modefirma das Aufnahmegerät und informierten die Polizei. Nun wird nach dem Unbekannten gesucht.