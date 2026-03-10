Nur wenige Tage nach dem Aufbau eines Metall-Etagenbettes stürzte der obere Lattenrost plötzlich ein und fiel samt Matratze und dem darauf liegenden Kind auf den darunter schlafenden Bub. Der Moment wurde von einer Überwachungskamera festgehalten und von der Mutter im Netz geteilt. Das Video ging innerhalb weniger Stunden viral und hat auf TikTok inzwischen über 83 Millionen Aufrufe.

Etagenbett bricht zusammen und begräbt schlafendes Kind Wie die New York Post berichtet, hatte Aurora Price das Etagenbett bei Amazon gekauft und nach Anleitung zusammengebaut. Anfangs wirkte alles stabil, doch nur wenige Nächte später gab der Rahmen nach und das Etagenbett brach ein. Die im Kinderzimmer installierte Kamera, die auf Bewegung reagiert, zeichnete den Schockmoment auf.

Schwester reagierte geistesgegenwärtig Die Metallstäbe des Lattenrosts landeten direkt auf der unteren Matratze, auf der ihr Sohn schlief. Das Kind wurde nur um wenige Zentimeter verfehlt. Seine darüberliegende Schwester krachte mit der Matratze auf ihn, reagierte jedoch geistesgegenwärtig und sah sofort nach ihrem begrabenen Bruder: "You okay? Oh my God!“, rief sie und versuchte, die Matratze anzuheben, um ihren Bruder zu befreien – zunächst vergeblich. Anschließend lief sie aus dem Zimmer, um Hilfe zu holen.