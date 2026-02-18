44 Jahre galt der Ehering des 86-jährigen Rentners Rolf Meerkötter aus Nordrhein-Westfalen als verschollen. Bis er eines Tages mit seinem Hund eine Runde im Garten drehte und plötzlich im Sonnenlicht etwas aufblitzen sah. Mitten in einem Maulwurfshügel thronte ein goldener Ring, aber nicht irgendeiner, sondern Meerkötters Ehering, den er 1981 bei Gartenarbeiten verloren hatte.

Ehering 1981 bei Gartenarbeiten verloren Der 86-Jährige wollte damals Tannen im Garten pflanzen und bemerkte mittendrin, dass sein Ehering nicht mehr am Finger steckte. "Da bricht ja erst mal eine Welt zusammen", so der Deutsche im Gespräch mit dem WDR. Das Ehepaar durchkämmte zusammen mit Freunden fieberhaft den ganzen Garten – ohne Erfolg, der Ring blieb verschollen. Daraufhin besorgte sich Meerkötter einen Ersatzring, den er von da an trug.

Nach 44 Jahren: Maulwurf buddelte Ring an die Oberfläche Jahrzehnte vergingen und kurz vor ihrem 65. Hochzeitstag, der sogenannten Eisernen Hochzeit, ereignete sich das "Wunder", wie der Rentner selbst sagt. "Was blinkt denn da? Da war es kein Kronkorken, da war es mein Ring, den ich seit 44 Jahren vermisst habe", berichtet der 86-Jährige. Mitten auf einem Maulwurfshügel in einer abgelegenen Ecke seines Gartens funkelte ihm der Goldring hochkant entgegen. Offenbar hatte das Tier den Ring beim Graben an die Oberfläche befördert.

Der Deutsche erinnert sich sogar, 1981 an genau dieser Stelle gearbeitet zu haben, jedoch nur kurz, weshalb er und seine Helfer die damalige Suchaktion auf andere Bereiche des Gartens konzentrierten.