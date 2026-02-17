Fauxpas

120.000 Euro wert: Mann (57) wirft unabsichtlich Goldbarren weg

Ein Mann aus Italien hatte das Gold versehentlich mit seinem Hausmüll entsorgt. Die Polizei startete eine Suchaktion, um die Goldbarren zu finden.
Selma Tahirovic
17.02.2026, 12:34

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Kilogramm schwerer Goldbarren der Marke „Suisse“ mit einem Feingehalt von 995.

Wie Reuters und die italienische Tageszeitung Corriere della Sera berichten, ist einem Italiener ein Fauxpas bei der Müllentsorgung passiert. Zwar wollte er diesen loswerden, hat aber auch seine Blechkiste mit Goldbarren in einen Mistkübel in Torre Lapillo weggeschmissen. Das Gold hatte einen Wert von über 120.000 Euro. 

30.000 Euro wert: Wer vermisst 10 Goldbarren? Neue Erkenntnisse

120.000 Euro in den Müll geschmissen

Nachdem er am nächsten Tag den Fehler bemerkt hatte, meldete sich der 57-Jährige bei der Polizei in Porto Cesareo, in der Nähe der Stadt Lecce, um die vermisste Blechkiste zu melden. Anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera wurde die Aussage des Mannes bestätigt und die anfangs skeptische Polizei half dabei, den entsorgten "Goldschatz" wiederzufinden. 

Teuer wie nie: Soll man Gold und Goldschmuck jetzt verkaufen?

Goldbarren auf Mülldeponie entdeckt

Die Beamten durchsuchten die Mülldeponie in Ugento – mit Erfolg. In einer Aussendung der Polizei heißt es: "Nach mehrstündigem sorgfältigem Durchsuchen gelang es den Beamten, die Kiste zu finden, die zwar beschädigt war, aber noch alle Goldbarren enthiet und die dann an ihren rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wurden." 

Gold Italien
kurier.at, seta  | 

Kommentare