Wie Reuters und die italienische Tageszeitung Corriere della Sera berichten, ist einem Italiener ein Fauxpas bei der Müllentsorgung passiert. Zwar wollte er diesen loswerden, hat aber auch seine Blechkiste mit Goldbarren in einen Mistkübel in Torre Lapillo weggeschmissen. Das Gold hatte einen Wert von über 120.000 Euro.

120.000 Euro in den Müll geschmissen Nachdem er am nächsten Tag den Fehler bemerkt hatte, meldete sich der 57-Jährige bei der Polizei in Porto Cesareo, in der Nähe der Stadt Lecce, um die vermisste Blechkiste zu melden. Anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera wurde die Aussage des Mannes bestätigt und die anfangs skeptische Polizei half dabei, den entsorgten "Goldschatz" wiederzufinden.