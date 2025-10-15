Der Höhenflug am Edelmetallmarkt hält weiter an: Gold setzt seine beeindruckende Serie an Spitzenleistungen fort, und auch Silber erreicht inzwischen historische Höchststände. Am Mittwoch stieg der Preis für eine Feinunze Gold (rund 31,1 Gramm) zeitweise auf 4.218 US-Dollar (etwa 3.624 Euro). Damit setzt das Edelmetall seine jüngste Gewinnserie fort – allein in den vergangenen zwölf Handelstagen markierte der Goldpreis bereits zum achten Mal ein neues Allzeithoch.

Die anhaltenden Kursgewinne sorgen nicht nur für Freude, sondern auch für Unsicherheit bei Anlegern: Gold jetzt verkaufen oder auf noch höhere Preise warten? Vor allem Barren, Münzen und sogar Goldschmuck rücken ins Blickfeld jener, die über Gewinnmitnahmen nachdenken. Der KURIER Trend Hub hat dazu den Experten Markus Plank, Bereichsleiter für Wealth & Product Management der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, um seine Einschätzung gebeten.

Soll man Gold jetzt verkaufen? Viele Anleger vertreten die Ansicht: Nur realisierte Gewinne sind echte Gewinne. Ob man das Edelmetall derzeit verkaufen soll, lässt sich jedoch nicht pauschal beantworten, da dies sowohl von persönlichen Umständen als auch von Marktbedingungen abhängt. Finanzexperte Markus Plank empfiehlt grundsätzlich, auf ein breit gestreutes Portfolio zu setzen und nicht ausschließlich auf Anlagegold zu vertrauen. Ein Verkauf sollte seiner Meinung nach nur im Einklang mit den Portfolio-Richtlinien erfolgen – "etwa dann, wenn der Goldanteil durch Kursgewinne über dem vorgesehenen Anteil liegt."

Mit anderen Worten: Wenn das Anlageziel erreicht ist, kann ein Verkauf bei den aktuellen Rekordpreisen sinnvoll sein. Dabei sollte jedoch bedacht werden, dass Gold kein Spekulationsobjekt, sondern eine langfristige Anlage ist. Das Edelmetall gilt als sogenannter "Safe Haven"-Vermögenswert (auf Deutsch: sicherer Hafen), da es in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit seinen Wert vergleichsweise stabil hält oder sogar steigt.

Goldschmuck aktuell verkaufen – macht das Sinn? Viele besitzen (alten) Goldschmuck, etwa Erbschmuck, der möglicherweise keinen hohen ideellen Wert hat. Lohnt es sich, den Schmuck aktuell zu veräußern? Plank betont, dass sich keine allgemeine Verkaufsempfehlung ableiten lässt und es ganz darauf ankommt, ob ein Liquiditätsbedarf besteht. Wer beispielsweise Geld für eine Anschaffung benötigt, kann von den derzeitigen Rekordpreisen profitieren und den Schmuck verkaufen.

Wird der Goldpreis weiter steigen? Der Goldpreis kennt seit einiger Zeit nur eine Richtung, nämlich nach oben. Auch langfristig sieht Plank den Aufwärtstrend weiterhin gut unterstützt – "auch wenn sich die Zuwächse nach den kräftigen Anstiegen der letzten zwei Jahre etwas verflachen sollten". Der Finanzexperte erklärt gegenüber KURIER: "Kurzfristige Rückschläge sind möglich, sollten angesichts der weiterhin robusten Zentralbanknachfrage eher von kurzer Dauer sein. Raiffeisen Research erwartet bis Q4 2026 einen Goldpreis (USD/Feinunze) von bis zu 4.200 US-Dollar (Quelle: LSEG, RBI/Raiffeisen)."

Gründe, die für einen Verkauf sprechen: Goldpreis erreicht historische Höchststände

Ursprüngliches Anlageziel wurde erreicht

Es besteht akuter Liquiditätsbedarf

Umschichtung des Kapitals in potenziell profitableres Investment geplant Gründe, die gegen einen Verkauf sprechen: Viele Experten prognostizieren weiterhin steigende Goldpreise

Gold ist als langfristiges Anlageobjekt gedacht

Gold gilt als bewährte Absicherung gegen Inflation und Währungsrisiken

Kein unmittelbarer finanzieller Engpass

Gold profitiert von Zinssenkungen