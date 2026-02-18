Die US-amerikanische Reisebloggerin Alyssa Murdock begeistert ihre Follower mit Beiträgen und Videos rund ums Reisen mit Familie. Ihre beiden Söhne, Caleb (7) und Colin (4), haben dabei stets ihre liebsten Kuscheltiere im Gepäck. Erst am Heimatflughafen nach einem Mexiko-Urlaub bemerkte die Familie, dass der Siebenjährige seinen orangefarbenen Plüschaffen im Hotel vergessen hatte. Hotelmitarbeitende des Resorts in Quintana Roo nutzten die Gelegenheit auf kreative Weise und machte den kleinen Affen kurzerhand zum Internet-Star.

Kuscheltier wird von Hotel behandelt wie VIP-Gast Unter einem Instagram-Reel, das inzwischen mehr als eine Million Aufrufe verzeichnet, schrieb sie: "Sein Affe wurde nach unserem Mexiko-Urlaub vermisst. Aber wir hätten niemals damit gerechnet, was dann passiert ist."

In dem Video sind zahlreiche Aufnahme zu sehen, die Calebs Kuscheltier zeigen, wie es seinen Aufenthalt in der 5-Sterne-Hotelanlage in vollen Zügen zu genießen scheint: auf einer Luftmatratze im türkisfarbenen Pool, mit Sonnenbrille auf der Strandliege, Cocktail schlürfend an der Hotelbar, beim Kickerspielen mit einem Mitarbeiter oder geduldig wartend im Hotelrestaurant.

Die Angestellten haben sich sichtlich Mühe, den unfreiwillig verlängerten Aufenthalt des Plüschaffens so angenehm wie möglich zu gestalten. "Sie haben ihn nicht nur wiedergefunden, sie haben ihn wie einen VIP-Gast behandelt", so Murdock.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © travelwisefamily (Instagram) Der Plüschaffe von Caleb wird von Hotelmitarbeitenden wie ein VIP-Gast behandelt und genießt verschiedene Aktivitäten am Pool, an der Bar und am Strand.

Plüschtier wurde inklusive Polaroids nach Hause geschickt Zusammen mit dem Plüschtier schickten die Hotelmitarbeitenden der Familie die Polaroid-Fotos per Post nach Chicago. Mit im Paket: eine handgeschriebene Notiz – selbstverständlich von dem Kuschelaffen höchstpersönlich: "Ich hatte echt viel Spaß im Grand Velas, aber ich habe dich ziemlich stark vermisst. Schön, wieder zu Hause zu sein."

Mutter begeistert von kreativem Einsatz des Hotels Calebs Mutter war von der Initiative des Hotels so begeistert, dass sie die Geschichte in den sozialen Medien teilte. "Das ist genau die Art von Service, die weit über das Erwartbare hinausgeht und das Grand Velas zu einem unserer absoluten Lieblingsresorts für Familien macht. Wer mit Kindern reist, weiß, wie groß die Aufregung ist, wenn ein geliebtes Kuscheltier verloren geht – und sie sind damit unglaublich einfühlsam umgegangen", resümierte sie.