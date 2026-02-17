In den 90er-Jahren regierte die Anime-Serie Pokémon das Nachmittagsprogramm von Kanälen wie RTL2. Über Jahrzehnte hinweg, gibt es nicht nur einen riesigen Hype, um die Show mit den Fabelwesen und ihren besonderen Fähigkeiten, sondern auch zahlreiches Merchandise oder Games für verschiedene Spielekonsolen.

Auch Pokémon-Sammelkarten werden gerne gekauft sowie gesammelt – und das zu einem stolzen Preis! Influencer Logan Paul besaß bisher die teuerste Karte des japanischen TV-Kultklassikers und versteigerte sie jetzt wieder.

Teuerste Pokémon-Karte um 14 Millionen Euro versteigert Für den Rekordpreis von fast 16,5 Millionen Dollar (13,91 Mio. Euro) hat Logan Paul die Karte "Pikachu Illustrator" endlich versteigert. Käufer ist der Risikokapitalgeber AJ Scaramucci, wie das Auktionshaus Goldin aus dem US-Bundesstaat New Jersey mitteilte. Nach dessen Angaben handelt es sich um die teuerste, jemals auf einer Auktion verkaufte Sammelkarte.

Das sei durch Guinness World Records bestätigt worden, so Goldin. Die Auktion hatte gut 40 Tage gedauert. Erst am letzten Tag hatten sich die Gebote überschlagen. Am 16: Februar verdreifachte sich die gebotene Summe. Paul hatte die Karte mit einer Diamantkette bei der Wrestlemania 38 im Jahr 2022 getragen. Auch die Kette ging an den Höchstbietenden.

Logan Paul brach Weltrekord gebrochen Bereits vor knapp sechs Jahren postete Paul einige Pokémon-Karten, die er ergattert hatte, auf Instagram. 2022 erhielt er einen Eintrag ins "Guiness World Records"-Buch, da er die teuerste Karte der beliebten Anime-Show bei einem Privatverkauf ersteigert und somit einen Weltrekord gebrochen hatte. Mehr als vier Millionen Euro gab damals der Influencer für die Pikachu-Karte aus.

Der Grund für seinen Kauf? "Ich liebe Pokémon", erklärte der Content Creator, dem die "Guinness World Records"-Urkunde nach einem Wrestling-Match von Schiedsrichter Mike Marcotte überreicht wurde. Logan Paul trug die Karte sogar um seinen Hals, als er sein erstes WWE-Debüt (zu Deutsch: World Wrestling Entertainment) gab.