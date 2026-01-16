Bewaffnete Räuber erbeuten Pokémon-Karten im Wert von 100.000 Dollar

Bewaffnete Räuber haben bei einem Überfall auf ein Geschäft in New York Pokémon-Sammelkarten im Wert von 100.000 Dollar (rund 86.000 Euro) erbeutet. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, betraten drei mit einer Schusswaffe bewaffnete Männer am Vorabend ein Spezialgeschäft in Manhattan und bedrohten die Mitarbeiter und Kunden. Sie erbeuteten demnach Ware, Bargeld und ein Handy, bevor sie entkommen konnten.

Pokémon-Sammelkarten bringen riesige Umsätze

Einzelne bei dem Raubüberfall erbeutete Sammelkarten hatten laut US-Medienberichten einen Wert von bis zu umgerechnet rund 5.000 Euro. Erst vor wenigen Tagen waren bei einem Raubüberfall im US-Staat Kalifornien Pokémon-Karten im Wert von 300.000 Dollar erbeutet worden.