Der zweite Einbruch am Sonntag, 4. Mai, passierte wieder um dieselbe Zeit. "Die erste Kamera hat er gleich weggedreht, die zweite wohl zu spät gesehen", heißt es in dem Beitrag weiter, den die Mutter des Ladenbesitzers gepostet hat. Dieses Mal nahm der Unbekannte Waren im Wert von rund 1.000 Euro mit.

Sachschaden bis zu 2.000 Euro

Insgesamt dürfte der Clown-Dieb einen Sachschaden von 1.500 bis 2.000 Euro verursacht haben. "Es handelt sich um Produkte, bei denen man nicht genau weiß, was drin ist", erklärte der Geschädigte. Der Dieb habe aber wertvollere Stücke zurückgelassen. "Wahrscheinlich will er die Sachen im Internet weiterverkaufen", nahm der Ladenbesitzer an. Es soll sich auch um ältere Karten handeln, die es im stationären Handel gar nicht mehr gebe.