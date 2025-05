Diebstahlserie im Bezirk Tulln: 70-Jähriger unter Verdacht

Der Verdächtige soll bei seiner Einvernahme gestanden haben, im Zeitraum von Anfang September bis Ende November 2024 mindestens 15 Diebstähle im Wertstoffsammelzentrum Pressbaum begangen zu haben.

Zudem werden ihm im selben Zeitraum sechs Diebstähle von Lagerplätzen des Hochwassersperrmülls in Sieghartskirchen und drei in Einsiedl zur Last gelegt. Auch soll er am 16. April 2025 Zaunteile in Staasdorf entwendet haben.