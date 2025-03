Seriendiebstahl in Kärnten: Duo hatte es auf teure Parfums abgesehen

Zwei Seriendiebe, die es auf teure Parfums abgesehen haben, sind am Mittwoch in Wolfsberg erwischt worden. Die beiden sollen zumindest vier Mal in Kärnten und der Steiermark zugeschlagen und dabei Ware im Wert von mehreren 1.000 Euro entwendet haben.

Einer der beiden, ein 19-jähriger Serbe, wurde festgenommen, der zweite konnte flüchten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Am Mittwochnachmittag hatte eine Angestellte eines Drogeriemarktes in Wolfsberg gesehen, wie zwei Männer mehrere hochwertige Parfums in eine Tasche luden. Kurz bevor die alarmierte Polizei eintraf, flüchteten die beiden Verdächtigen. Teilweise geständig Die Besatzung einer Polizeistreife hielt einen Mann an, der daraufhin einvernommen wurde. Der 19-Jährige war teilweise geständig: Die beiden Männer sollen bereits am Dienstag Parfums aus Drogeriemärkten in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld und Feldbach gestohlen haben.

Weiters wird ihnen vorgeworfen, am Mittwochvormittag in einem Geschäft in Klagenfurt ebenfalls Parfums gestohlen zu haben. Der 19-jährige Mann wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, der zweite Tatverdächtige war vorerst noch flüchtig.