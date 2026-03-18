Metallica-Frontmann James Hetfield: Atemberaubender Heiratsantrag an Adriana Gillett

"Liebe liegt in der Luft – und offenbar auch unter Wasser" schriebt das Promiportal Page Six über Metallica-Frontmann James Hetfield, der sich für die Verlobung mit seiner Partnerin Adriana Gillett etwas ganz Besonderes einfallen hat lassen. Der Sänger hat unter Wasser, umgeben von Walhaien, um die Hand der 45-Jährigen angehalten. James Hetflield: Heiratsantrag unter Wasser Die Metal-Legende tauschte Kerzenlicht gegen Flossen und Taucherbrille und hielt unter Wasser ein handgeschriebenes Schild mit der Aufschrift "Adriana Gillett, willst du mich heiraten?" hoch - wie ein von ihm veröffentlichtes Foto zeigt. "Sie hat ja gesagt", teilte er auf dem Instagram-Account von Metallica freudig mit, während Fans gratulieren.

Gillett veröffentlichte ebenfalls das Bild des Heiratsantrags, auf dem sie und Hetfield in Tauchmontur zu sehen sind, und fügte auch noch eines von den Meerestieren hinzu (zu sehen hier), die dem romantischen Moment beigewohnt haben.