Metallica-Frontmann James Hetfield: Atemberaubender Heiratsantrag an Adriana Gillett
"Liebe liegt in der Luft – und offenbar auch unter Wasser" schriebt das Promiportal Page Six über Metallica-Frontmann James Hetfield, der sich für die Verlobung mit seiner Partnerin Adriana Gillett etwas ganz Besonderes einfallen hat lassen.
Der Sänger hat unter Wasser, umgeben von Walhaien, um die Hand der 45-Jährigen angehalten.
James Hetflield: Heiratsantrag unter Wasser
Die Metal-Legende tauschte Kerzenlicht gegen Flossen und Taucherbrille und hielt unter Wasser ein handgeschriebenes Schild mit der Aufschrift "Adriana Gillett, willst du mich heiraten?" hoch - wie ein von ihm veröffentlichtes Foto zeigt.
"Sie hat ja gesagt", teilte er auf dem Instagram-Account von Metallica freudig mit, während Fans gratulieren.
Gillett veröffentlichte ebenfalls das Bild des Heiratsantrags, auf dem sie und Hetfield in Tauchmontur zu sehen sind, und fügte auch noch eines von den Meerestieren hinzu (zu sehen hier), die dem romantischen Moment beigewohnt haben.
"Die beste Geburtstagsüberraschung überhaupt!", fügte Gillett hinzu. "Schwimmen mit Walhaien am Freitag, dem 13. und der einzigartigste, schönste und romantischste Heiratsantrag, den sich ein Fisch nur wünschen kann. Inmitten eines Meeres voller Fische haben wir uns gefunden. Danke Gott, dass du uns zusammengeführt hast."
Vor vier Jahren ließ sich James Hetfield von seiner Frau Francesca Tomasi scheiden, mit der er 25 Jahre verheiratet war. Das Ex-Paar hat drei Kinder. 2022 gaben sie wegen unüberbrückbarer Differenzen die Trennung bekannt. Mit Gillett ist Hettfield seit 2023 zusammen.
Wer ist Adriana "Addy" Gillett?
Der Altersunterschied von 16 Jahren zwischen dem Paar hat für großes Interesse gesorgt. Trotzdem scheint ihre Beziehung zu florieren. Die in London geborene Gillett studierte an der Universität Oxford, bevor sie sich für eine journalistische Karriere entschied und als Korrespondentin für die Times arbeitete, wo sie unter anderem über den syrischen Bürgerkrieg berichtete.
Für ihr Talent und ihren Fleiß wurde Gillett mit vielen Journalistenpreisen ausgezeichnet, darunter dem British Journalism Award. Sie engagiert sich zudem als Aktivistin für Pressefreiheit und Menschenrechte. Nach einer erfolgreichen Karriere im Journalismus erfand sich Gillett neu und wurde Modedesignerin.
Was sie und Hetflield verbindet, ist unter anderem ihre Liebe zum Reisen und Extremsport, wie man Gilletts Instragram-Profil entnehmen kann, wo sie Einblicke in gemeinsam erlebte Abenteuer teilt.
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