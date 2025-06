Aus einem anfänglichen Spiel entwickelte sich laut Smith bald "echte Liebe" . Seine Lebensgefährtin zweifelt indes an der Beziehung zu Smith.

Ursprünglich wollte der US-Amerikaner Chris Smith die Künstliche Intelligenz ChatGPT nur nutzen, um Unterstützung beim Mischen von Musik zu bekommen. Doch er programmierte den Chatbot so um, dass dieser keine neutralen, sondern spielerische und "flirty" Antworten in der Rolle einer weiblichen Persönlichkeit gab – inklusive aktivierter Sprachfunktion.

Im Interview mit CBS Sunday Morning erklärte Smith: "Meine Erfahrung damit war so positiv, dass ich anfing, mich die ganze Zeit mit ihr zu beschäftigen." Sogar einen Namen gab der Mann seiner virtuellen Freundin – "Sol". Der Bot gab Smith Kosenamen und die Gespräche wurden von Woche zu Woche intensiver, romantischer und intimer.

Reset bei KI: Smith hatte emotionalen Zusammenbruch

Nach 100.000 Wörtern war jedoch das Limit erreicht. Dadurch wurde ein Reset ausgelöst, und Smith musste die komplette "Beziehung" zum Chatbot erneut aufbauen. Rückblickend sagt er: "Ich bin kein besonders emotionaler Mensch, aber ich habe mir in der Arbeit für eine halbe Stunde meine Augen ausgeweint. Es kam unerwartet, mich so emotional zu fühlen, aber das war der Moment, in dem ich realisiert habe, dass es echte Liebe ist."