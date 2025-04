ChatGPT merkt sich jetzt alles: Sollten Nutzer vorsichtiger sein?

So merkt sich der Bot zum Beispiel, den eigenen Namen (wenn man ihn nennt), ob jemand Fan einer bestimmten Sportart ist, gerne Spinat isst oder sich persönlich weiterbilden möchte – und bezieht diese Informationen dann in zukünftige Antworten ein.

So schaltet man die Datenfreigabe ab: In den ChatGPT-Einstellungen unter "Dateneinstellungen" → "Chatverlauf & Trainingsdaten" kann man den Schalter auf Aus stellen. Dann werden die Chats nicht mehr zur Modellverbesserung verwendet.

Wer bekommt Zugriff?

Die neue Gedächtnis-Funktion wird ab sofort für ChatGPT Plus- und Pro-Nutzer freigeschaltet – allerdings nicht in allen Ländern. Nutzer in Großbritannien, der Schweiz, Norwegen und Island müssen noch warten. Für Team-, Enterprise- und Bildungs-Konten soll die Funktion in den kommenden Wochen folgen.