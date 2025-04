Spinat mundet, vor allem rund um Ostern

An keinem anderen Tag im Jahr wird in Österreich so viel Spinat gegessen wie am Gründonnerstag. Einer Befragung der AMA-Marketing zufolge landet bei zwei Dritteln der Österreicher an den Ostertagen Spinat auf dem Teller. Damit ist das grüne Blattgemüse, das bevorzugt in Cremeform und in Kombination mit Spiegelei und Erdäpfeln verspeist wird, das beliebteste Ostergericht und schlägt sogar Eier und Schinken.