Eierpreise und Nachfrage: Wie gut gerüstet ist Österreich für die Osterjause?

Von Valentina Luger & Jennifer Corazza

Wenn Grenzbeamte fragen, ob man Eier dabei hat, ist man vermutlich in den USA. Dort sind Eier so knapp geworden, dass sie geschmuggelt werden. Die Preise ziehen dementsprechend an – es wird von einem Rekordhoch gesprochen mit durchschnittlich 6,23 US-Dollar (5,60 Euro) pro Dutzend Stück. In Österreich liegt man nur mit Bio-Eiern auf diesem Preisniveau.

2024 kosteten zehn Stück laut rollierender Agrarmarktanalyse 4,56 Euro, wobei Preise je nach Eiergröße variieren. Doch nicht nur in Amerika kam es zu einer Knappheit, auch hierzulande waren Anfang des Jahres die Supermarktregale nicht so prall gefüllt wie sonst. Es gab temporäre Engpässe aufgrund der Vogelgrippe – bis Ostern sollte sich alles wieder eingependelt haben. Ist das so?