Mehr Eier als Drogen: Kurioser Schmuggel-Boom an der US-Grenze

"Liebe Kunden, aufgrund der aktuellen Eierknappheit beschränken wir den Kauf auf ein Dutzend pro Haushalt. Wir danken für Ihr Verständnis!" – so prangt es derzeit auf einem Hinweisschild in einem US-Supermarkt, dort, wo normalerweise Eier in den Regalen stehen. Doch vielerorts sind diese schlichtweg leer.