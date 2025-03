Eierkrise: USA bitten Dänemark um Lieferungen

Eier sind aufgrund von Vogelgrippe-Ausbrüchen in den USA nach wie vor knapp - und teuer. Mehrere Medien berichteten nun, Washington habe europäische Länder um mehr Eier-Exporte gebeten. In Schweden, Finnland und den Niederlanden hat man demnach nachgefragt, wie viel man liefern könnte. Und, ausgerechnet, in Dänemark, das aufgrund von Donald Trumps Plan, Grönland zu kaufen, gerade gar nicht gut auf die USA zu sprechen ist.