Am Dienstag entscheiden die rund 57.000 Einwohner, davon leben 20.000 in der Hauptstadt Nuuk , bei Parlamentswahlen über ihre Zukunft.

Vom „ewigen Eis“ in der Arktis kann wegen des Klimawandels keine Rede mehr sein. Laut Modellrechnungen könnte es schon 2030 zum ersten eisfreien Sommer kommen, der Zugriff auf die Bodenschätze wird dadurch immer leichter. Der Kampf um die militärische Vorherrschaft und die Rohstoffe in der Arktis sorgt weltweit für Schlagzeilen. Und wie an vielen anderen Fronten auch ringen Russland, China und die USA um die Poleposition am Polarkreis.

Ernste Probleme

Ein drastisches Beispiel: Bis in die 1960er-Jahre war Suizid in Grönland unüblich. Danach sorgte der schnelle Übergang von der kolonial beeinflussten, traditionellen Lebensweise der Inuit zu einer verwestlichten industrialisierten Gesellschaft für Alkoholismus, sexuellen Missbrauch, Depression und Armut. Heute hat Grönland die höchste Selbstmordrate der Welt.

Um die 31 Sitze im grönländischen Parlament „Inatsisartut“ bewerben sich sechs Parteien mit insgesamt 213 Kandidatinnen und Kandidaten. Das Wahlversprechen von Egedes regierender Partei „Inuit Ataqatigiit“ ist die Reform des Gesetzes über die grönländische Selbstverwaltung, um „Herr im eigenen Haus zu werden“. Die völlige Unabhängigkeit vom Königreich Dänemark sei das Ziel, aber erst mittelfristig.

Schneller will es Egedes bisheriger Koalitionspartner Erik Jensen von der Partei „Siumut“ angehen. Er verspricht sofort nach der Wahl mit Dänemark über die völlige Unabhängigkeit der Insel zu verhandeln. Denn trotz der 2009 erweiterten Autonomie ist Kopenhagen noch für Justiz- und Währungsfragen, aber vor allem für die Außen- und Sicherheitspolitik zuständig.

Das alles interessiert Trump herzlich wenig. Er will an die Bodenschätze und betont das sicherheitspolitische Interesse an Grönland. Die USA unterhalten an der Nordwestküste seit dem Kalten Krieg einen Militär-Stützpunkt. Dort in Thule steht eine der modernsten Radaranlagen der US-Armee. Der Horchposten wurde seinerzeit eingerichtet, um rechtzeitig russische Interkontinentalraketen auf dem Schirm zu haben.