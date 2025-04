Zaden Gillette nutzte die beeindruckende Kulisse des Mesa Falls in Idaho, um seiner Freundin Courtney einen Heiratsantrag zu machen. Doch anstatt direkt den Ring zu präsentieren, inszenierte er zunächst einen Schreckmoment: Er tat so, als würde er den Verlobungsring ins Wasser fallen lassen. Courtney war schockiert und blickte entsetzt in die Tiefe des Wasserfalls.

Zaden erklärte später, dass es sich bei dem Ring in der Box, den er scheinbar versehentlich ins Wasser fallen ließ, um eine bewusst präparierte Fake-Box mit unechtem Ring handelte. Wichtig war ihm dabei auch, dass die Box biologisch abbaubar war, um die Natur am Mesa Falls in Idaho nicht zu schädigen.

Ähnliche Vorfälle weltweit

Videos von Heiratsanträgen in der Nähe von Wasserfällen oder auf Brücken, die eher misslich endeten, kursieren immer wieder einmal im Netz umher. In den meisten Fällen handelt es sich jedoch nicht um eine inszenierte Situation. So ließ in Maryland ein Mann versehentlich den Verlobungsring in einen Wasserfall fallen – der Ring wurde nie wiedergefunden. In einem anderen Fall in North Carolina fiel der Ring durch die Planken eines Stegs ins Wasser, konnte aber nach intensiver Suche wiedergefunden werden