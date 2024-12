Im Rahmen einer Studie der Bath Universität wurden Bananen mit zwei verschiedenen Schildern verkauft. Auf einem Schild wurde das Obst als "trauriger" oder "glücklicher" Single bezeichnet. Auf anderen wurde neutral über die Produkte berichtet, beispielsweise mit dem Spruch: "Hier sind einzelne Bananen, die auch gekauft werden wollen" . Die Studie, die im Fachjournal Psychology & Marketing veröffentlicht wurde, zeigte, dass vor allem "trauriges" Marketing am effektivsten war.

Die Forscher von der University of Bath, der RWTH Aachen und der Goethe-Universität Frankfurt führten das Experiment in einer großen deutschen Supermarktkette (REWE) durch und beobachteten das Kaufverhalten von 3.810 Kunden über 192 Stunden .

Einzelne Bananen als Umweltsünder?

"Soweit wir wissen, ist dies die erste Studie, in der glückliche und traurige Gesichtsausdrücke auf Bananen, die von ihrem Bündel getrennt wurden, verglichen werden, um die Auswirkungen auf den Verkauf zu untersuchen", sagte Studienleiterin Dr. Lisa Eckmann vom Bath Retail Lab in einer Presseaussendung. "Die Notlage der einzelnen Bananen ist wirklich nachvollziehbar, und die Ergebnisse haben ganz praktische Auswirkungen auf die Steigerung des Absatzes und die Verringerung der Lebensmittelabfälle in unseren Supermärkten."