Zutaten:

Cranberries

Puderzucker

Zitronenlimonade

Zubereitung:

Cranberries waschen, in eine Schüssel geben und mit Zitronenlimonade auffüllen, bis die Früchte vollständig bedeckt sind. Nach mehreren Stunden Einwirkzeit (am besten 12-24 Stunden einweichen lassen) abtropfen und die noch feuchten Cranberries mit ordentlich Puderzucker bedecken und so lange schütteln oder umrühren, bis alle Früchte mit einer Zuckerschicht ummantelt sind.

Die Cranberries auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und für nur fünf (bis maximal sieben) Minuten bei 90 Grad Umluft im vorgeheizten Ofen backen. Nur bei kurzer Backzeit bleibt der Crunch erhalten. Werden sie zu lange oder bei zu hoher Temperatur gebacken, werden die Früchte matschig.