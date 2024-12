Food Trends verbreiten sich auf Social Media rasend schnell. Immer mehr Content Creator nehmen sich dem Thema an. Dabei geht es nicht immer nur um das Was, sondern auch zu einem großen Teil um das Wie.

So hat sich beispielsweise die Influencerin Nara Smith einen Namen gemacht, in dem sie jedes Menü "from scratch", also von Grund auf kocht. Jede Nudel wird genauso frisch zubereitet, wie Brötchen, Saucen oder Ähnliches. Dabei trägt die 23-Jährige elegante Kleider und viel Make-up.

Andere Content Creator erklären Food-Trends und neue Rezepte im Flüsterton und springen dabei auf einen Trend auf, der sich vor allem 2024 etabliert hat – auch unter den Fashion Influencerinnen.

Dua Lipa generiert skurrilen Food-Trend Auch Sängerin Dua Lipa zeigte sich von ihrer genussvollen Seite und startete in diesem Jahr ein Experiment, das von vielen kopiert wurde. Der Popstar mischte Cola Light in einem Glas voller Eis mit etwas Gurkenwasser, gefolgt von scharfer Jalapeño-Lake. Dabei hopsten noch einige Scheiben Essiggürkchen mit in die Cola – ein neuer Food-Trend war geboren.

Dubai-Schokolade Wenn es um die Food-Trends 2024 geht, führt kein Weg an der berühmten Dubai-Schokolade vorbei, die sogar außerhalb des Internets große Aufmerksamkeit erlangt hat. Die mit crunchy Pistaziencreme gefüllte Köstlichkeit gibt es zwar nur in Dubai und dort auch nur online zu kaufen, trotzdem wurde die Nascherei zum viralen Trend. Durch die vielen Nachahmungen kamen viele in den Genuss der köstlichen Schokolade.

Gurkensalat Korean Style Gurken waren ein großes Thema in diesem Jahr. Die verschiedensten Varianten eine Gurke zu verspeisen machten auf TikTok die Runde. Besonders das koreanische Rezept mit Soja-Sauce, Sesam, Chili, Knoblauch, Sesamöl und Reisessig verbreitete sich schnell.

Onion Boil – geschmorte Zwiebel So wie eine komplette Gurke auf einen Sitz verzehrt werden kann, so kinderleicht schien das Verspeisen einer ganzen Zwiebel. Und zwar wurde das Gemüse am Stück in einer Hülle aus Alufolie mit Butter und Gewürzen geschmort und mit etwas Brot verzehrt.

Virale Snacks 2024 In den letzten Monaten wurde gut und gern mit dem Gefrierfach gespielt, was Snacks und Naschereien angeht. Zum Beispiel gingen die in Sprite eingelegten Gummibärchen viral, die nach dem Einfrieren gegessen werden. Auch gefrorene Trauben gehören mittlerweile zu den Klassikern.

Auch ein Getränk stach 2024 hervor: Ein koreanischer Punsch namens "Hwachae" machte auf TikTok die Runde. Das Rezept mit Früchten, Erdbeermilch und Sprite wurde rund um den Globus probiert. Ein pikanter Snack war auch unter den Food-Trends: Die salzig scharfen Streifen "Latiao" aus China wurden 2024 populär.