Dubai-Schokolade gibt es im Burgenland jetzt auch als Eis

Das hochwertige Eis am Stiel hat Juniorchefin Veronika Kitzwögerer in einer "Nacht-und-Nebel-Aktion", dabei aber mit höchstem Qualitätsanspruch entwickelt, wie sie erzählt: "Wir wollten den besonderen Zauber der Dubai-Schokolade einfangen und gleichzeitig die gewohnt hohe Qualität unserer Produkte garantieren. Das Engelshaar wird wie immer handgefertigt, und die Schokolade ist von erlesenster Qualität".

Und wo gibt es das Dubai-Schokoladeneis zu kaufen? Zunächst einmal in der "Eismacher"-Stammfiliale in Lockenhaus (Bezirk Oberpullendorf) und zusätzlich in Podersdorf sowie auf der Meidlinger Hauptstraße in Wien. Der Verkauf an weiteren Standorten sei geplant, außerdem soll das Eis bald österreichweit bestellt werden können, stellt Veronika Kitzwögerer in Aussicht.