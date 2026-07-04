Ohne Klimaanlage sind die aktuellen Temperaturrekorde in manchen (Altbau-)Wohnungen kaum noch auszuhalten. Vor allem nachts kann die stickige Luft einem den Schlaf rauben. Viele Menschen lassen daher einen Ventilator die ganze Nacht über laufen. Das Thema sorgt derzeit auch in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit.

Mehrere Personen, die sich auf TikTok als Ärzte ausgeben, verbreiten die Information, dass es „sehr gefährlich“ sei, wenn man nachts neben einem laufenden Ventilator schläft. Für ihre Videos erhalten sie teilweise mehrere Millionen Aufrufe. Doch ist an dieser Warnung tatsächlich etwas dran oder handelt es sich eher um Panikmache?

Ventilator nachts laufen lassen: Ist das schädlich? Ein Ventilator kann das Einschlafen an heißen Tagen durch den angenehmen kühlenden Luftzug durchaus erleichtern. Zudem sorgt die Luftzirkulation dafür, dass die Luft nicht im Raum steht. Genau darin soll laut vermeintlichen Experten auf TikTok jedoch die Crux liegen. Einer von ihnen nennt sich „Dr. Matthew“. Der US-Amerikaner ist in seinen TikTok-Videos stets in blauer OP-Kleidung zu sehen, die Seriosität und Expertise vermitteln soll. Ob er tatsächlich eine medizinische Ausbildung hat, ist allerdings unklar. Dennoch wurde sein „Warn-Video“, in dem er davon abrät, nachts einen Ventilator laufen zu lassen, über drei Millionen Mal aufgerufen. In dem einmütigen Clip erklärt er, welche gesundheitlichen Folgen das nächtliche Gebläse angeblich haben kann:

Der Luftstrom sei ein „ lautloser Angriff auf die Atemwege“, da er die Schleimhäute in Mund und Nase austrockne. Der Körper reagiere damit, vermehrt Schleim zu produzieren, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Deshalb würden viele Menschen morgens mit einer verstopften Nase oder Kopfschmerzen aufwachen.

Auch die Augen könnten darunter leiden: „Der kontinuierliche Luftstrom trockne die Hornhaut während der Nacht aus, was am Morgen zu geröteten und gereizten Augen führen könne“, so seine Erklärung.

Darüber hinaus könne der kühle Luftstrom dazu führen, dass die Muskulatur auskühlt. Die Folge seien Verspannungen im Nacken oder an den Schultern.

Die aufgewirbelte Luft soll zudem Staub, Hautschüppchen und Pollen in Umlauf bringen was insbesondere für Allergiker problematisch werden könne.

Das sagt ein Facharzt dazu Wie beurteilen ausgebildete Ärzte die Situation? Der US-Amerikaner Zachary Rubin ist Kinderarzt sowie Facharzt für Allergiebehandlung und Immunologie. Auch er ist in den sozialen Medien sehr präsent und hat eine große TikTok-Followerschaft (2,3 Millionen). Seine medizinische Qualifikation und Facharztausbildung sind jedoch nachvollziehbar und gut dokumentiert. Rubin erklärt, dass solche Warn-Videos vor allem darauf ausgelegt sind, Angst und Verunsicherung zu schüren, um eine größtmögliche Reichweite zu erzielen.

Folgende Risiken bestehen tatsächlich Rubin bestätigt zwar, dass ein kontinuierlicher Luftzug den Feuchtigkeitsverlust der Schleimhäute begünstigt. Eine Alarmreaktion des Körpers löse dies jedoch nicht aus.

Die Behauptung, viele Menschen würden wegen eines laufenden Ventilators morgens mit einer verstopften Nase oder Kopfschmerzen aufwachen, sei nicht haltbar, betont der Mediziner. Dahinter könnten zahlreiche andere Ursachen stecken, etwa Mundatmung, eine schlechte Schlafqualität, eine virale Infektion oder eine Stauballergie.

Dass ein Ventilator Staub, Pollen und andere Partikel stärker aufwirbelt und dadurch insbesondere bei Allergikern Beschwerden auslösen oder verstärken kann, treffe hingegen zu, erklärt Rubin.

Wer mit leicht geöffneten Augenlidern schläft, könne tatsächlich mit geröteten oder gereizten Augen aufwachen, wenn die ganze Nacht ein Ventilator läuft.