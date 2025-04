Tricks der Kellner: So entlockt man Restaurant-Gästen mehr Geld

In vielen Restaurants gibt es ein paar subtile Tricks , die Kellner und Kellnerinnen gerne anwenden, um die Kasse klingeln zu lassen. Mehr Umsatz und auch mehr Trinkgeld ist das Ziel dieser Methoden, die teilweise auf erforschter Konsumpsychologie sowie auf Gastronomie-Praxis basieren.

Um Gäste dazu zu bewegen, nicht über Stunden am kleinen Gläschen Soda Zitron zu nippen, helfen so manche Angestellte gerne ein wenig nach:

Wird von der Bedienung eine Empfehlung ausgesprochen, neigen Gäste dazu, das auch zu bestellen, auch wenn der Wein oder das Gericht höherpreisig sind und manchmal gar nicht in der Speise- und Getränkekarte stehen.

Nachfragen sorgt für subtilen Druck

"Darfs noch was sein?": Kommt der Kellner oder die Kellnerin öfter an den Tisch, so ist die Person zum einen um das Wohl der Gäste bemüht, zum anderen soll das aber auch ein Signal sein, noch eine Bestellung aufzugeben. Gäste, die lange im Lokal verweilen, dabei aber wenig konsumieren, bringen dem Restaurant wenig Umsatz.

Dessert mit Suggestivfrage anbieten

Die Frage "Möchten Sie noch ein Dessert?" wird eher mit Nein beantwortet, als eine Suggestivfrage wie "Wir haben heute ein fantastisches Pistazien-Tiramisu – möchten Sie das kosten?"

Sondergerichte schmackhaft machen

Werden Speisen und Getränke angeboten, die nicht auf der Karte stehen, lassen sich diese besser verkaufen, da der Preis für den Gast nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist.