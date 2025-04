"Kriegs-Osterhasen" auf Panzern: Bäckerei kassiert Kritik

Statement der Bäckerei

Ein Hase auf einem Panzer, ein anderer Hase steht am Verschluss einer Kanone: Der Konditormeister Ulrich Buob meinte gegenüber SWR, dass die Kriegsmotive traurigerweise in die Zeit passen würden. Bei der älteren Kundschaft kamen die "Kriegshasen" aus Zucker, Sahne und Wasser offenbar gut an: "Die alten Leute sagen, das kennen sie noch aus ihrer Kindheit. Und viele ältere Leute wollen das einfach nochmal kaufen als Erinnerung", so Buob.