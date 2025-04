Gegenreaktion

Es gibt jedoch auch eine klare Gegenreaktion, die diese Besorgnis als übertrieben abtut. "Ich weiß nicht, warum sich alle so aufregen. Es ist doch nur ein Name. Es geht um Schokolade und nicht um Politik. Manche Leute haben echt zu viel Zeit!", heißt es etwa. Viele nehmen die Debatte auch mit Humor: "Der Name 'Sitzhase' klingt doch einfach nur lustig. Wo ist das Problem? Wir sollten uns nicht an Kleinigkeiten aufhängen."