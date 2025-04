Ostern: Österreicher geben im Schnitt 159 Euro für Geschenke und Essen aus

Die Österreicherinnen und Österreicher geben durchschnittlich 159 Euro pro Kopf für Geschenke und das Festtagsessen zu Ostern aus. Der Einzelhandel rechnet mit 270 Millionen Euro Umsatz. Am häufigsten werden Schokohasen, Eier und Spielwaren gekauft, wie der Handelsverband mit dem Marktforschungsinstitut Reppublika erhoben und am Montag mitgeteilt hat.

Ostern ist für den stationären Einzelhandel nach Weihnachten das zweitwichtigste Fest, sagte Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Auch für den Lebensmittelhandel ist der Karfreitag der zweitstärkste Tag des Jahres bei den Umsätzen. 100 Euro werden im Schnitt für Geschenke, Schokohasen und Dekoration ausgegeben, 59 Euro werden in das Essen investiert. Somit sollte nach dem Einbruch um etwa zehn Prozent im Vorjahr wieder das Niveau des Jahres 2023 erreicht werden, hieß es in der Aussendung. Knapp jeder Fünfte verschenkt zu Ostern nicht - dies habe oftmals religiöse oder familiäre Gründe.