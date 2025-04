Ei, Ei - das wird knapp! Zwischen begrenztem Angebot und sicherer Versorgung

"Der Eierkonsum steigt kontinuierlich , um fünf Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Das Ei wird immer mehr als Top-Nahrungsmittel wahrgenommen", sagt Rosemarie Ferstl, Vizepräsidentin der oö. Landwirtschaftskammer. Warum es - hierzulande abgeschwächt - aber international zu gravierenden Engpässen in der Versorgung kommt, hat multiple Ursachen:

Apropos Bio: Die Bodenhaltung verliert kontinuierlich an Boden zugunsten der Freilandhaltung. Die wird ständig populärer, sowohl bei den produzierenden Betrieben als auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Bio-Eier hatten in den vergangenen Jahren mit Einbußen zu kämpfen, seit 2023 zeigt sich im Handel wieder eine Erholung.

Zwei Cent mehr pro Ei: Das fordern die Bäuerinnen und Bauern vom Handel, der sich mit Abschaffung der Käfighaltung dazu verpflichtet hat, nur Eier von heimischen Tieren in die Regale zu nehmen. "Mit dieser Erhöhung würden sich auch mehr Betriebe drübertrauen. Und in der Bio-Haltung mit ihren strengen Auflagen und der Mehrarbeit wären mit zwei Cent mehr Arbeit und Leistung noch immer nicht fair abgegolten", sagt Obmann Sterrer.

Auf die aktuellen Entwicklungen auf den Markt kann die Eierwirtschaft nicht sofort reagieren. Bis die Bauverfahren für neue Ställe genehmigt sind, können bis zu eineinhalb Jahre vergehen. Auch die Hennen legen nicht plötzlich mehr Eier, nur weil die Nachfrage höher ist. Sie schaffen maximal ein Ei pro Tag.

Mehr Tiere & mehr Ställe

Wer die Anzahl erhöhen will, braucht also mehr Tiere (der Prozess vom Brutei zum Konsumei im Regal dauert sieben bis acht Monate) und die brauchen wiederum mehr Platz in mehr Ställen. Das Huhn pickt sich hier also in den Schwanz.