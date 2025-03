Ackerbau in der Krise: Niedrige Preise, hohe Zölle und Sorgenkinder

Massive Ernteausfälle , rückläufige Produktionskapazitäten und immer weniger erlaubte Pflanzenschutzmittel: Der Ackerbau ist in einer veritablen Krise und steht vor großen Herausforderungen, nicht nur, aber auch in Oberösterreich.

"Dann passiert es, dass bestimmte Gemüsesorten wie der Bierrettich oder das Radieschen bei uns nicht mehr angebaut werden können ", erklärt Helmut Feitzlmayr, Leiter der Abteilung Pflanzenbau bei der LK OÖ. Das sei teils absurd, weil gewisse Mittel, die in Österreich verboten in Deutschland erlaubt seien.