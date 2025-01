Für Freitag ist in Kroatien ein Boykott der Einzelhandelsketten angekündigt. Damit wollen die Kroatinnen und Kroaten auf die stets steigenden Preise reagieren.

Der Aufruf zum Boykott begann in sozialen Netzwerken, wo entsprechende Nachrichten in den letzten Tagen massenhaft geteilt wurden.

Laut vorläufigen Berechnungen des Europäischen Statistikamts, die zu Beginn des Jahres bekanntgegeben wurden, stiegen die Verbraucherpreise in Kroatien fast doppelt so schnell wie im europäischen Durchschnitt.

Preiserhöhungen sind in Kroatien seit Jahren ein heißes Thema. Kroatien ist im EU-Vergleich inzwischen ein unrühmlicher "Spitzenreiter". Das Land an der Adria-Küste verzeichnete 2024 die höchste jährliche Inflationsrate unter den Ländern der Eurozone - 4,5 Prozent.

Es wundert also nicht, dass im öffentlichen Raum schon seit geraumer Zeit über den Boykott von Produkten als Mittel zur Bekämpfung von Preissteigerungen diskutiert wird. In der unmittelbaren Nachbarschaften fand man Beispiele, wie es gehen kann: Mit einem Boykott von Kaffee und Pasta haben etwa die Italienerinnen und Italiener die hohen Preise gesenkt .

Erst kürzlich haben mehr als 50 Versorger Preiserhöhungen angekündigt, was nur eine Fortsetzung des Teuerungstrends darstellt. In sozialen Netzwerken äußern Kroatinnen und Kroaten schon seit Längerem ihren Unmut darüber, dass die gleichen Produkte im Westen Europas deutlich weniger kosten.

Boykott in Italien dient Kroatinnen und Kroaten als Beispiel

Auch der Wirtschaftsminister verurteilt die hohen Preise

Am Mittwochabend war ein im Raum stehender Boykott auch Thema einer Sendung im staatlichen TV-Sender HRT. Laut Josip Kelemen, einem Berater der Verbraucherplattform Halo, sei die Resonanz groß, die Verbraucherinnen und Verbraucher hätten zahlreich auf den Boykottaufruf reagiert. Auch die Medien und einige Politiker würden ihn unterstützen - was er allerdings nicht ganz nachvollziehen kann.



"Es ist unverständlich, dass ein Minister, der alle Fäden in der Hand hält, zum Boykott von Produkten aufruft", sagte er und bezog sich dabei auf eine Aussage des Wirtschaftsministers Ante Šušnjar. Dieser hatte das kroatische Volk öffentlich dazu aufgefordert, "Verantwortung zu übernehmen und diejenigen zu bestrafen, die die Preise ungerechtfertigt erhöhen."