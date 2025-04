In Deutschland wird die Behebung nun nochmals vereinfacht . Was genau wurde umgestellt und gilt das auch für Österreich?

In zahlreichen Supermärkten kann man im Zuge eines Einkaufs auch Bargeld an der Kassa abheben. Käufer freuen sich über den bequemen Service, da man sich den Weg zum oft unpraktisch liegenden Geldautomaten erspart.

Ab sofort können deutsche Lidl-Kunden an den Kassen des Discounters auch mit einem deutlich geringeren Mindesteinkaufswert Bargeld abheben. Die neue Regelung, die bereits ab dem 8. April 2025 gilt, ermöglicht es, Beträge zwischen 10 und 200 Euro ohne Gebühren zu entnehmen – und das schon ab einem Einkaufswert von nur 99 Cent. Zuvor musste man Waren in Wert von 5 Euro erwerben, um den Service in Anspruch nehmen zu können.

Lidl-Bargeld in Österreich

Die Neuerung in Deutschland wird vor allem im Netz groß gefeiert. Doch wie sieht es überhaupt in Österreich aus? Kann man hier Bargeld in Lidl-Filialen abheben? Ja! "Auch bei uns kann man an der Kassa im Zuge einer Kartenzahlung bis zu € 200 Bargeld beheben", heißt es vonseiten Lidl Österreich auf Nachfrage des KURIER.

Dabei sind österreichische Filialen den deutschen sogar einen Schritt voraus, denn es gab und gibt keinen bestimmten Mindesteinkaufswert. Es muss lediglich ein Einkauf mit Karte erfolgen, die Höhe des Betrags spielt dabei keine Rolle. Damit ist der Service deutlich niederschwelliger als im Nachbarland.