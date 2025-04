Nationalbank will Bezahlen mit Bargeld rechtlich absichern

In der vergangenen Legislaturperiode wollte neben der FPÖ auch die ÖVP Bargeld in der Verfassung absichern. Konkret hieß es auf der VP-Website (noch immer abrufbar): „Mit Karte, durch Überweisung, vielleicht auch mit dem digitalen Euro, aber eben auch mit Bargeld – wir wollen, dass es auch in Zukunft deine Entscheidung ist, wie du bezahlst. Deshalb muss unser Bargeld als Zahlungsmittel in der Verfassung verankert werden!“ Bargeld solle ein verbreitetes Zahlungsmittel bleiben.

Flächendeckende Bargeldversorgung

Dazu ist im aktuellen Regierungsprogramm nichts zu finden. Lediglich, dass sich die Bundesregierung zu einer flächendeckenden Bargeldversorgung bekenne. Ob sich die VP damit von ihrer alten Forderung verabschiedet hat, beantwortet sie auf KURIER-Anfrage so: „Die Österreichische Volkspartei engagiert sich weiterhin für die Sicherung des Bargelds sowie für eine flächendeckende Bargeldversorgung in jeder Gemeinde. Bargeld ist mehr als ein Zahlungsmittel – es steht für Selbstbestimmung, finanzielle Freiheit und das Vertrauen in die Stabilität unseres Rechtsstaats.“

Dazu heißt es aus der OeNB: „Es ist völlig egal, ob die Annahmepflicht als Verfassungs- oder als einfaches Gesetz gemacht wird.“ Sie macht sich für die Annahmepflicht (mit bestimmten eng gehaltenen Ausnahmen) stark. Vorteil eines Verfassungsgesetzes wäre, dass dieses nicht mehr so leicht wieder geändert werden könne. Entscheidend sei aber letztendlich nicht, wo es geregelt wird, sondern wie.