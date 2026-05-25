Dass TikTok-Trends häufig einen direkten Einfluss auf unseren Alltag haben können, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Denkt man beispielsweise an den Hype um die Dubai-Schokolade oder die unzähligen Labubu-Anhänger, die für regelrechte Wettkämpfe in Geschäften gesorgt haben. Dass wir durch die sozialen Medien beeinflusst werden, zeigen auch die jüngsten Entwicklungen in Großbritannien. Denn junge Menschen stehen zurzeit besonders auf Thunfisch-Gerichte, was die Verkaufszahlen in die Höhe treibt.

Warum Fisch in der Pandemie so beliebt war Laut Independent verzeichnete die Supermarktkette Tesco in den letzten zwei Jahren einen deutlichen Anstieg des Verkaufs von Dosenthunfisch. Fast um 18 Prozent mehr wird das Produkt gekauft. Das entspricht zusätzlichen 2,25 Millionen Kilogramm Thunfisch. Bereits während der Pandemie entwickelte sich eine große Popularität um Fischgerichte, wie beispielsweise das virale Rezept um die Salmon Rice Bowl (Lachs-Reis-Bowl) von Content Creatorin Emily Mariko im Jahr 2021 zeigte. Ihr Video war so beliebt, dass es mehr als 61 Millionen Views generierte.

Kein Wunder, denn vor allem in Corona-Zeiten war der Wunsch nach frischen, aber lang haltbaren Dosenprodukten präsent.

Das zeigt auch ein Beitrag von Guardian aus dem Jahr 2020. Die Beliebtheit von konservierten Lebensmitteln stieg so stark an, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.

Warum der Thunfisch auf britischen Tellern boomt Jetzt hat der Thunfisch dem Lachs den Rang abgelaufen und soll das Trend-Lebensmittel in Großbritannien sein. Nicht nur seine wertvollen Omega-3-Fettsäuren, sondern auch die Tatsache, dass die Fischsorte viele Proteine liefert, soll wohl den Hype um das Meerestier ankurbeln. Besonders in Zeiten von gesunden Lebensformen und Menschen, die mit ihrer Ernährung den Proteinhaushalt auffüllen möchten, um beispielsweise mehr Muskeln beim Workout zu generieren, ist der Thunfisch ein beliebter Star auf dem Teller.