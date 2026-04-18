Seit Anfang des Jahres werden die TikTok-Feeds weltweit vor allem von chinesischem Content dominiert. Grund dafür ist unter anderem das chinesische Jahr im Zeichen des Feuerpferdes. Nachdem die Silvesterfeierlichkeiten, die vom 17. Februar bis 3. März gefeiert wurden, hat der Content rund um China und seine Brauchtümer nicht abgenommen. Jetzt fokussieren sich viele User und Userinnen darauf, ein "Chinese Baddie" zu werden.

Worum geht es bei "Chinese Baddie Wellness"? Unter dem Wort "Baddie" versteht man vor allem eine Frau, die sehr selbstbewusst, attraktiv und ambitioniert ist. Ein männlicher "Baddie" wird auf Social Media häufig als selbstbewusst, gepflegt und ästhetisch beschrieben. Wer dem "Chinese Baddie Wellness"-Trend folgt, möchte vor allem einen Einblick in den Alltag chinesischer Influencern und Influencerinnen bekommen.

Das inkludiert alles von Gesundheitspraktiken in den jeweiligen Jahreszeiten, Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) oder Kleidungs- sowie Schminktrends im Douyin-Stil.

oder Kleidungs- sowie Schminktrends im Dieser zeichnet sich vor allem durch "puppenhaftes" Make-up und einen Fashionstil, der traditionelle Looks mit Street-Style vermischt , aus.

, aus. TCM hat vor allem die Lebensenergie Qi im Fokus, sowie das Gleichgewicht von Yin und Yang im Körper. Dieses soll vor allem durch Kräuterkunde, Akupunktur, Ernährung und Massagen wiederhergestellt werden. Ein "Chinese Baddie" zu sein, bedeutet, chinesische Traditionen in seinen Alltag zu integrieren, um sein Leben zu verbessern.

TCM-Tipps für mehr Wohlbefinden Userin @wangwangyann zeigt beispielsweise, wie sie Schlapfen mit Akupressunterlage trägt, um die Blutung anzuregen und Schmerzen zu behandeln, oder einen chinesischen "Massage-Hammer" verwendet. Userin @khutjo.matsoma zeigt, wie sie einen Trank aus gekochten Äpfeln und Goji-Beeren zubereitet, der ein schöneres Hautbild verspricht und gegen Blähungen helfen soll.

Kaltes Frühstück mit Joghurt und Co. soll laut mehreren Videos der Vergangenheit angehören. Porridge und warme Speisen seien laut TCM bekömmlicher und besser für die Verdauung.

Cool oder problematisch? TikToker wollen chinesisch werden Im Zuge des Trends scherzen einige User und Userinnen, dass sie gerne "chinesisch werden" möchten. Chinesische Content Creator nennen unter anderem Amerikaner und Amerikanerinnen als chinesisch, wenn sie in ihrer Wohnung Hausschuhe tragen, heißes Wasser trinken und chinesische Speisen essen.