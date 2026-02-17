In China wird das neue Jahr nicht – wie etwa in Europa Ende Dezember – gefeiert, sondern der Silvesterabend fällt meist erst Mitte Jänner. Wie Chinese New Year berichtet, handelt es sich beim chinesischen Neujahrsfest (auch Frühlingsfest genannt) um eine mehr als 4.000 Jahre alte Geschichte. Zudem ist es der längste Feiertag des Jahres. Dieses Jahr steht im Zeichen des Feuerpferdes.

Welche Jahrgänge wurden im "Pferd" geboren? Folgende Jahrgänge werden im chinesischen Sternzeichen dem Zeichen "Pferd" zugeordnet: 1942

1954

1966

1978

1990

2002

2014

2026

Wann beginnt das chinesische Neujahr 2026? In China wird wie bei uns der gregorianische Kalender für den täglichen Gebrauch genutzt. Für traditionelle chinesische Feste orientieren sich die Einwohner und Einwohnerinnen jedoch am Mondkalender zurück. Demnach beginnt das neue Jahr am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende. Der genaue Termin fällt meist zwischen dem 21. Jänner und 21. Februar. Das kann jedes Jahr um mehrere Wochen variieren. Wie China Highlights erklärt, hat der chinesische Kalender zwölf oder 13 Mondmonate pro Jahr und liegt etwa 20 bis 50 Tage hinter dem gregorianischen Kalender zurück.

Die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr beginnen am Vorabend, in diesem Jahr also am 16. Februar. Das chinesische Neujahrsfest fällt auf Dienstag, den 17.Februar und die Feierlichkeiten enden am 3. März mit dem Laternenfest.

Wie wird das chinesische Neujahr gefeiert? Am Silvesterabend, dieses Jahr am 17.Februar, findet man meist Dekorationen wie Papierkunstwerke, Laternen, Türen mit bemalten Göttern und Göttinnen, Gemälde und Schriftstücke, die Wörter wie beispielsweise "Glück" enthalten. Zum Essen werden Lieblingsspeisen und Spezialitäten wie Frühlingsrollen, Teigtaschen, Nudeln, Fisch und Hühnchen aufgetischt. Die Feiernden tragen während der Festtage entweder traditionelle Kleidung (beispielsweise Tang-Anzug) oder kaufen sich neue Kleidungsstücke – besonders in Rot , da diese für viel Glück sorgen sollen.

, da diese für viel sorgen sollen. Finger weg von schwarzen und weißen Klamotten! Diese Farben bringen angeblich Unglück und sind negativ konnotiert.

Nach dem Essen erhalten die Kinder rote Umschläge mit Geld. Die Briefumschläge werden "hóng bāo" oder "yā suì qián" genannt. Die Tradition symbolisiert, Glück und Segen für das kommende Jahr weiterzugeben. Es ist auch ein Brauch, dass die jüngeren Familienmitgliedern ihren Eltern, Großeltern & Co etwas im Zeichen für ein langes Leben und der Dankbarkeit schenken. In einigen Regionen Chinas schenken verheiratete Paare ihren unverheirateten Freunden und Freundinnen rote Umschläge, um das Glück weiterzugeben, anstatt zwischen den Generationen zu vermitteln.

Wie viel Geld man mit den Umschlägen verschenkt, ist jedem/jeder selbst überlassen.

Aberglaube: Diese Dinge bringen beim Frühlingsfest Unglück Wie auch an Silvester am 31. Dezember, gibt es auch beim chinesischen Neujahr Bräuche, die man einhalten sollte, um sich ein Jahr voller Glück zu sichern. Folgende Dinge sollte man während des Frühlingsfests nicht machen: Müll leeren: Wer seinen Mistkübel entleert, "wirft" sein ganzen Glück weg

Wer seinen Mistkübel entleert, "wirft" sein ganzen Glück weg Streiten oder diskutieren: Negative Energie sollte an Neujahr vermieden werden

Negative Energie sollte an Neujahr vermieden werden Haare waschen oder Wohnung putzen: Wer am Neujahrstag seine Mähne wäscht oder putzt, wäscht/putzt auch sein Glück oder sein Vermögen weg

Wer am Neujahrstag seine Mähne wäscht oder putzt, wäscht/putzt auch sein Glück oder sein Vermögen weg Weiße oder schwarze Kleidung tragen: Das tragen Chinesen und Chinesinnen an Begräbnissen, rote Kleidung symoblisiert Glück und eignet sich besser

Wäsche waschen: Wer seine Wäsche am ersten oder zweiten Neujahrstag wäscht, verärgert den Wassergott, der in dieser Zeit Geburtstag hat

Wer seine Wäsche am ersten oder zweiten Neujahrstag wäscht, verärgert den Wassergott, der in dieser Zeit Geburtstag hat Porridge zum Frühstück: Laut chinesischer Kultur essen nur "arme Menschen" Haferbrei. Das Gericht gilt als schlechtes Omen zu Neujahr

Laut chinesischer Kultur essen nur "arme Menschen" Haferbrei. Das Gericht gilt als schlechtes Omen zu Neujahr Keine Arzt-/Krankenhausbesuche (außer in extremen Notfällen); Wer sich an Neujahr behandeln lässt, riskiert ein Jahr schlechter Gesundheit.

Wer sich an Neujahr behandeln lässt, riskiert ein Jahr schlechter Gesundheit. Keine Messer/Scheren verwenden: Wer scharfe Utensilien benutzt, "schneidet" seine Beziehungen und Glück ab

Wer scharfe Utensilien benutzt, "schneidet" seine Beziehungen und Glück ab Keine Gläser oder Teller zerbrechen: Das symbolisiert in China das Scheitern beziehungsweise Trennung von Beziehungen

Das Jahr des Pferdes ... oder Draco Malfoy? In diesem Jahr wird das Jahr des Pferdes gefeiert, und es bekommt ein ganz besonderes Maskottchen: Nicht etwa das traditionelle Krafttier, sondern Draco Malfoy! Eine Figur aus der bekannten Kinder- und Jugendromanreihe "Harry Potter".

Auf Social Media verbreiten sich immer mehr Videos und Beiträge, die zahlreiche Neujahrsvorbereitungen in China zeigen. Große rote Banner oder Papierkärtchen mit chinesischen Wörtern (zum Beispiel "Glück") in Haushalten und öffentlichen Plätzen sollen auf den Feiertag einstimmen.

Doch ein Detail ist kaum zu übersehen: Auf einigen Dekorationen ist das Gesicht des jungen Schauspielers Tom Felton zu sehen, der als Kind die Rolle des "Harry Potter"-Charakters Draco Malfoy in den sieben Filmadaptionen der Bücherreihe verkörpert hat.