"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Shein, um den Fans von The Hunger Games eine Kollektion zu bieten, mit der sie ihre Fangemeinde mit Stolz tragen können“, erklärte Debbie Olshan, Director für Global Consumer Products bei Lionsgate, in der Presseaussendung. "Diese Zusammenarbeit verbindet Mode sowie Film und ermöglicht es den Fans, ihre Verbundenheit mit der Geschichte auf stilvolle und sinnvolle Weise auszudrücken."

Kritik an neuer Kollektion

Im Netz wurde die Zusammenarbeit hart kritisiert. Unzählige User und Userinnen betonten, dass die Protagonistin des Buches in einem unterdrückten System lebt und an Hungersnot leidet. "Die Ironie dieser Zusammenarbeit zwischen den Hunger Games und Shein. @Lionsgate was denkt ihr euch hier nur? Das widerspricht buchstäblich allem, was in den Büchern steht? Hallo?"