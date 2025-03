Es gibt auch im Kino so viel zu sehen - aber was? Für einen besseren Überblick dessen, was aktuell in Wien und Niederösterreich auf der großen Leinwand läuft, finden Sie hier vier Empfehlungen der KURIER-Kulturredaktion: Filme, die wir hoch bewertet haben.

Schon vor dem Kinostart sorgte die Verfilmung des Disney-Klassikers "Schneewittchen" für unzählige Aufregungen, u.a. wegen der Hautfarbe der Darstellerin und der Frage, ob die sieben Zwerge auch von echten Menschen gespielt werden sollen. Der Film selbst aber funktioniert: " Rachel Zegler überzeugt als Schneewittchen, das (fast) in der Gegenwart angekommen ist", heißt es in der KURIER-Kritik .

"Mr. No Pain" ist eine vergnüglich-brutale Actionkomödie mit Nate Quaid , der sich vom Bankangestellten in einen schmerzbefreiten Actionhelden verwandelt. Aus der Kritik:

4. Eine trinkfeste Lehrerin setzt sich durch

"Luise und die Schule der Freiheit" spielt in Frankreich, Ende des 19. Jahrhunderts und erinnert an die Gegenwart – nicht nur in Österreich. Eine Lehrerin aus Paris wird in ein kleines Dorf geschickt, um dort eine Schule zu eröffnen. Doch das Landleben sieht anders aus: Die Kinder werden als Erntehelfer gebraucht, um das Überleben ihrer Familien zu sichern. Deshalb stößt die junge Lehrerin mit ihren Bildungsidealen zunächst auf Skepsis und Unverständnis. Bei ihren Bemühungen, sich in ihrem neuen Leben zu etablieren, hilft der Lehrerin – mehr noch als ihr Verhandlungsgeschick – ihre Trinkfestigkeit. Damit nötigt sie den Dorfbewohnern Respekt ab.

Der Film zeigt sehr anschaulich, wie in einer kleinen Welt unterschiedliche Lebensanschauungen aufeinanderprallen – hier die konservative, in religiösen Traditionen verwurzelte Dorfgemeinschaft, dort der Fortschrittsglaube – wonach Bildung das Dasein aller Menschen tiefgreifend verändern kann.

Die vollständige Kritik lesen Sie hier.