Filmkritik zu "Luise und die Schule der Freiheit": Trinkfeste Lehrerin verschafft sich Respekt

Von Gabriele Flossmann

Der Film spielt Frankreich, Ende des 19. Jahrhunderts und erinnert an die Gegenwart – nicht nur in Österreich. Sind es heute Migranten-Kinder, die der Unterrichtssprache des Gastlandes nicht oder nur schwer folgen können, so erzählt dieser Film von nicht minder großen Verständnisschwierigkeiten zwischen Stadt und Land.

Eine Lehrerin aus Paris wird in ein kleines Dorf geschickt, um dort eine Schule zu eröffnen. Denn auch Kinder aus Bauernfamilien sollen lesen und schreiben lernen. So will es das Gesetz. Doch das Landleben sieht anders aus: Die Kinder werden als Erntehelfer gebraucht, um das Überleben ihrer Familien zu sichern. Deshalb stößt die junge Lehrerin mit ihren Bildungsidealen zunächst auf Skepsis und Unverständnis.