Filmkritik zu "Mr. No Pain": Ein Bankangestellter, der keine Schmerzen kennt

Von Gabriele Flossmann

Nate, der schüchterne, dürre stellvertretende Geschäftsführer einer örtlichen Bank, ist in eine der Angestellten verknallt. In Sherry – und sie ist das genaue Gegenteil von ihm: Temperamentvoll, extrovertiert und kokett. Sie ist die Erste, die Nate aus seinem Schneckenhaus locken kann. Und noch dazu in ihr Bett. Nach einer leidenschaftlichen Nacht ist er wie ausgewechselt. Die erste, die seine Verwandlung zu spüren bekommen, sind Räuber, die in Weihnachtsmannkostümen und mit gezogenen Waffen die Bank stürmen. Dass sie mit Bargeld, hätte Nate noch hingenommen. Aber sie nehmen auch Sherry mit – als Geisel.