Wie viel verdienen Shein-Mitarbeiter in China?

Billige Schleuderpreise, Giftstoffe in der Kleidung und gestohlene Designs: Der chinesische Fashionhändler Shein wird von vielen Käufern für seine Waren gefeiert, von Kritikern im Netz jedoch zerrissen. Dabei steht nicht nur das umweltschädliche Vorgehen – unter anderem Anstiftung zum Massenkonsum – des Konzerns im Fokus, sondern auch die Unterbezahlung seiner Mitarbeiter.

Unmenschliche Arbeitszeiten

Seit Jahren wird von untragbaren Arbeitsbedingen in Shein-Fabriken berichtet. Wie BBC schreibt, belaufen sich die Arbeitszeit in solchen Produktionen zwischen 08:00 Uhr bis weit nach 22:00 Uhr. Freie Tage sind kaum vorhanden, gegenüber dem Medium berichtete ein Arbeiter, dass er einen Tag pro Monat freihat. Die Fabrikanten sind in der Stadt Guangzhou tätig, wo auch das sogenannte "Shein Village" zu finden ist. Dort sind etwa 5.000 Fabriken angesiedelt, die meisten davon Shein-Zulieferer.